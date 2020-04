Nuova data e formato ridotto per Magraid

Tra gli eventi sportivi annullati a causa della terribile pandemia che stiamo tuttora contrastando c'è anche l’edizione 2020 di Magraid, prevista inizialmente per il weekend dal 19 al 21 giugno. Il Direttivo del Triathlon Team Pezzutti, riunitosi in videoconferenza il 10 aprile, ha tuttavia deliberato l’organizzazione di una versione speciale di Magraid che si terrà il 29 novembre.

Oltre alla data cambia anche il nome: Magraid – Correndo per la vita nella steppa. Rivisto anche il format: saranno, infatti, disputate solo tre gare sulle distanze di 6, 12 e 30 chilometri.

Ulteriori informazioni circa le modalità e le date utili per procedere con l’iscrizione saranno rese note a breve attraverso il sito web di Magraid e la relativa pagina Facebook. Diverse sono le motivazioni che hanno spinto gli organizzatori a tale scelta: c'è stata innanzitutto la volontà di manifestare la propria presenza sul territorio, al fine di apportare il proprio contributo alla ripresa di tutte le attività coinvolte e, nello specifico, per supportare le aziende sponsor, da sempre fondamentali nella realizzazione di Magraid. Permane, inoltre, come già nelle edizioni passate, l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

Infine è stata confermata la data per l’edizione 2021 di Magraid che si terrà, come per le ultime edizioni, nel terzo weekend di giugno ovvero dal 18 al 20 giugno 2021. Per il prossimo anno le gare previste sono: 100km, 50+50km a coppia/team (valevole come tappa del Campionato Italiano IUTA Ultratrail), 30Km e Magraid in rosa-Memorial Paola Franzo da 6 e 12 Km.