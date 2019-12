Nuova Del Corno superstar

La settima giornata di Lega Pro che chiude anche il girone di andata, regala un grosso colpaccio compiuto dai collinari della Nuova Del Corno di Rive d’Arcano, capaci di vincere per 12-10 in casa della capolista Muggia Bocce. Dopo un’avvio all’insegna dell’equilibrio (4-4), nel secondo parziale i casalinghi provano a staccare gli avversari portandosi sull’8-6. Nel’ultimo turno, il 10-6 del Muggia arriva dall’individuale dove Emilio Campana prevale per 11-8 su Marino Midena mentre le altre tre prove sono ancora incerte. E’ qui che inizia la rimonta degli udinesi: va a segno la coppia Mestroni-Dionisio (10-9) sui fratelli Porello, come pure la terna di Mattiel-Coianis-Midena (10-9) su Rosati-Kovac-Quargnal. Sul 10 pari dell’incontro l’ago della bilancia è in mano all’ultima coppia che vede Dario Campana-Massimo Milesi in vantaggio per 8-7 su Tiziano Pugliese-Nicolò Cargnello: l’ultima mano non è buona per i collinari e l’unica salvezza sarebbe colpire il pallino per annullare la giocata, vincere la coppia e di conseguenza vincere l’incontro. Tale compito spetta a Dario Campana che si appresta alla bocciata centrando il pallino e regalando la vittoria alla squadra.

L’Adegliacchese fa un sol boccone della Gtn Laipacco vincendo per 18-4 mentre il Buttrio è riuscito ad imporsi brillantemente per 13-9 ad un insidioso Tagliamento-Vidulis.

La classifica è la seguente: Muggia Bocce 10, Nuova Del Corno 9, Adegliacchese 7, Tagliamento e Fortitudo 6, Buttrio 4, Gtn Laipacco 0.

Per chiudere l’andata manca ancora il recupero di sabato 11 gennaio tra Buttrio-Nuova Del Corno che in caso di vittoria potrebbe regalare la leadership al Rive d’Arcano.

Il girone di ritorno riprenderà sabato 18 gennaio.