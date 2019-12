Nuovo sito per la Vertical Race Zoncolan

Da oggi è fruibile il nuovo sito della Vertical Race Zoncolan, gara di scialpinismo da Ravascletto allo Zoncolan, giunta alla sua nona edizione. Si tratta di un editing accattivante, moderno e di facile fruizione per tutti i supporti di consultazione: PC, tablet e cellulari. Il lancio del sito, apre ufficialmente le iscrizioni all'evento in notturna. Come da tradizione, la manifestazione è aperta a tutti: ai tesserati Fisi, agli appassionati dello sci non tesserati (a cui è riservata la gara Open) e agli amanti del mondo delle cjaspole.

L'edizione 2020, su indicazione della Fisi Friuli Venezia Giulia, sarà anche valida per l'assegnazione dei titoli regionali Vertical per tutte le categorie. Interessante e accattivante il gadget di partecipazione: una pila frontale a led, utilizzabile non solo per lo Skialp ma anche per la bici e la corsa con supporti adeguati.