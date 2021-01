Nuovo stop per l'Apu, squadra in silenzio stampa

Serata amarissima per l’Apu che incappa nella sesta sconfitta consecutiva, cedendo per 57-68 contro la Staff Mantova. La termine della gara, la società ha annunciato il silenzio stampa.

Ancora senza Andrea Amato (lombalgia) e con Vittorio Nobile out per una lesione muscolare all’adduttore destro rimediata nei primissimi minuti della sfida di mercoledì a Piacenza, coach Matteo Boniciolli schiera il quintetto formato da: Mussini, Johnson, Mobio, Italiano e Foulland. I primi punti dell’incontro sono per la Staff Mantova che dopo un minuto di gioco si porta sul +4 con Weaver e Bonacini (0-4). L’Old Wild West Udine risponde con la tripla di Mussini (3-4), che successivamente firma il 7-7 dopo tre minuti e 15 secondi di gioco e completa la rimonta a metà periodo per il +5 bianconero (12-7). A 3 minuti e 10 secondi dalla prima sirena, poi, Johnson mette a segno dalla lunetta (fallo di Maspero) il +7 (16-9). Il libero trasformato da Bonacini (fallo di Mobio) a 11 secondi dal termine della prima frazione fissa il parziale sul 18-13.

In avvio di secondo quarto la Staff riequilibra il match con Bonacini (tripla) e James che sigla il 18-18 dopo 3 minuti e 22 secondi di gioco. Ci pensa Foulland venti secondi dopo a riportare avanti i padroni di casa “aggiustando” un tentativo da tre punti di Mobio (20-18) e lo stesso numero 20 bianconero realizza il +4 (22-18) a metà periodo. A 3 minuti 2 28 secondi dall’intervallo lungo Mantova annulla le distanze con Cortese che realizza i due liberi concessi per falllo di Giuri (22-22). Nel finale di periodo, la tripla di Ceron (26-29) costringe nuovamente i friulani a inseguire. Allo scadere del periodo Foulland mette a segno il 30-31 con il quale si chiude il primo tempo.

In apertura di terzo quarto l’Old Wild West fallisce una serie di occasioni in attacco, ne approfitta Mantova che tra il terzo e il quinto minuto di gioco porta addirittura a 11 i punti di vantaggio grazie alle triple dell’ex Cortese, di Cerone e al canestro di Weaver che nell’azione subisce anche fallo da Giuri e trasforma il libero (33-44). A metà periodo Antonutti interrompe la striscia positiva degli avversari (35-44) e Johnson va a segno dall’arco (38-44). Immediata, però, la risposta di Ceron dall’angolo (38-47). A un minuto dalla fine del periodo Johnson accorcia (43-47), ma ancora una volta il team di Di Carlo reagisce all’istante con Maspero (43-50) e a tempo scaduto beneficia anche di due liberi per fallo in attacco di Italiano (43-51).

L’ultimo periodo si apre con la tripla di Ghersetti (43-54) e il canestro di James che porta a 13 il distacco dagli uomini di Boniciolli (43-56). A metà periodo l’Old Wild West riduce le distanze (49-58), ma i lombardi trovano i canestri pesanti di James e Ceron (49-62). Di Carlo nel giro di pochi minuti è costretto a rinunciare a Ghersetti, Weaver e James, usciti per cinque falli. Ma l’Old Wild West ha un divario troppo ampio da recuperare. Finisce 57-68 al PalaCarnera.

APU OLD WILD WEST UDINE – STAFF MANTOVA 57-68 (18-13, 30-31, 43-51)

APU OLD WILD WEST UDINE: Johnson 11 punti, Mussini 19, Deangeli, Antonutti 8, Mobio, Agbara ne, Foulland 13, Giuri 6, Nobile ne, Pellegrino, Italiano, Azzano ne. All. Matteo Boniciolli.

STAFF MANTOVA: Infante, Ceron 18 punti, James 12, Ferrara 6, Ghersetti 5, Maspero 3, Cortese 7, Bonacini 10, Weaver 7, Ziviani. All. Gennaro Di Carlo.

Aribtri: Dionisi, Maschietto, Bramante.

Usciti per cinque falli: Ghersetti, Weaver, James.