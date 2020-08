Old Wild West ancora Title Sponsor dell'Apu

Come annunciato nelle scorse settimane, anche per la stagione 2020-2021 l’Amici Pallacanestro Udinese legherà il proprio nome a Old Wild West, prestigioso marchio internazionale della ristorazione con radici friulane, da sempre vicino alla società bianconera. “Poter contare sul supporto di una realtà così importante ci consente di pianificare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo e ancor più grandi ambizioni – le parole del presidente dell’Apu Alessandro Pedone -. Ringrazio l’amico e Amministratore delegato di Compagnia Generale Ristorazione Marco di Giusto che ha sempre creduto nel nostro progetto”.

“Old Wild West da sempre è vicina al mondo dello sport e della pallacanestro in particolare – spiega Marco Di Giusto, Ad di Cigierre SpA, gruppo leader della ristorazione servita, che oltre ad Old Wild West, controlla anche i marchi America Graffiti, Temakinho, Wiener Haus, Shi’s e Pizzikotto -. È motivo di orgoglio per noi essere al fianco della squadra che rappresenta la città di Udine nella Serie A2, con l’auspicio di raccogliere insieme ancora grandissime soddisfazioni”.