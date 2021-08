Oliampiadi, Francesca Genzo è settima nel K1 200

Al Sea Forest Waterway, Francesca Genzo ha chiuso al settimo posto (con il tempo di 40:184) la sua prima gara a Cinque Cerchi nella canoa velocità K1 200. La triestina, classe 1993, si era qualificata per la finale A con il quarto crono (40''), dopo aver centrato direttamente la semifinale grazie al secondo tempo di batteria.

L'Olimpiade per lei non è ancora finita: domani, dalle 3.47 ora italiana, l'azzurra scenderà in acqua nella seconda batteria delle qualificazioni del K1 500; in questo caso le eliminatorie sono in programma alle 5.50 italiane; semifinale giovedì 5 dalle 2.58 italiane e finale a seguire dalle 5.37.