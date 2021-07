Olimpiadi, ai blocchi di partenza Matteo Restivo

E’ arrivato il giorno di un altro esordio a Cinque Cerchi ‘made in Friuli’. Mercoledì 28 luglio, infatti, scenderà in vasca il dottor Matteo Restivo. L’udinese classe 1994, cresciuto nell’Unione Nuoto Friuli, sarà impegnato nei 200 dorso, con qualificazioni dalle 12.20 italiane; semifinali e finali giovedì 29 e venerdì 30 dalle 3.30 italiane.

Soprannominato 'Formica atomica' per la sua grande voglia di fare la differenza curando i dettagli, Restivo è iscritto alla facoltà di medicina e chirurgia di Firenze e cerca di conciliare lo studio con gli allenamenti. Detiene anche un record lontano dalla piscina: è stato il primo sportivo italiano vaccinato contro il Covid-19. “Finalmente si va in scena!”, ha scritto sui social, postando un suo video in vasca.

Mercoledì 28 torna in campo anche l’ItalBasket di Stefano Tonut. Dopo l’ottimo esordio contro la Germania, fermata sull’82-92 grazie anche ai 18 punti dell’azzurro triestino, per il quintetto di Meo Sacchetti la prossima avversaria sarà l’Australia, con palla a due alle 10.20 ora italiana. Il cammino a Cinque Cerchi poi proseguirà sabato 31 alle 6.40 contro la Nigeria, che chiuderà la qualificazione.