Olimpiadi, Braidot e Colledani lontani dal podio

Prova decisamente al di sotto delle aspettative per gli azzurri del Cross Country olimpico. I portacolori della Mountain Bike Fvg Luca Braidot e Nadir Colledani, infatti, hanno chiuso la loro gara a Cinque Cerchi rispettivamente al 25esimo e 34esimo posto.

Medaglia d’oro per l’inglese Thomas Pidcock, argento allo svizzero Mathias Flueckiger e bronzo allo spagnolo David Valero Serrano.

Cocente delusione per Braidot, alla sua seconda Olimpiade, e per Colledani, all'esordio: entrambi non sono riusciti a interpretare al meglio la prova.