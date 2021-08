Olimpiadi, Buja pronta a festeggiare il suo ragazzo d'oro Jonathan Milan

Buja è pronta a salutare con una grande festa il suo ragazzo d'oro, Jonathan Milan. Dopo averlo accolto in delegazione, ieri sera, al suo rientro da Tokyo all'aeroporto di Venezia, la comunità, gli amici e i tifosi potranno festeggiare il campione olimpico dell'inseguimento a squadre del ciclismo su pista a partire dalle 20 in piazza del Mercato.

Il paese si è già 'vestito' per l'occasione, con striscioni e decorazioni all'insegna dei Cinque Cerchi e del suo concittadino, che ha regalato al Fvg la medaglia più 'pesante' grazie all'impresa realizzata nel quartetto azzurro con Francesco Lamon, Simone Consonni e Filippo Ganna.

"Purtroppo ci troviamo ancora nel contesto di una pandemia", ricorda il sindaco Stefano Bergagna, "per cui dovranno essere rispettate le recenti norme governative: l'area sarà transennata e si potrà accedere solo con il certificato verde fino all'esaurimento dei posti a sedere, attraverso i varchi previsti e presidiati. Per agevolare le operazioni all'ingresso e avere garanzia del posto (e quindi dell'accesso all'area) è consigliata la prenotazione: tramite mail a presidente@probuja.it oppure chiamando lo 0432-964151 dalle 9 alle 11. Senza prenotazione è consigliabile arrivare almeno mezz'ora prima dellinizio della cerimonia".

"Considerati i disagi che la normativa impone, ai partecipanti sarà regalata una cartolina autografata personalmente da Jonatah a ricordo di questo avvenimento storico. Sarà presente anche il suo Fan club. Chi non potrà accedere alla piazza, potrà seguire la cerimonia in diretta televisiva su Telefriuli. Dopo aver ascoltato il racconto e le emozioni del nostro campione, intorno alle 21.30 la serata si concluderà con i fuochi d'artificio. In questo modo l'Amministrazione comunale, con la collaborazione della Probuja, intende onorare questa grande vittoria, l'unica medaglia d'oro olimpica della nostra regione", conclude Bergagna.