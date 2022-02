Olimpiadi, buona prova per Davide Graz

Ancora una buona gara olimpica per Davide Graz, selezionato come ultimo frazionista nella staffetta 4×10 km di fondo a Pechino 2022. L'Italia ha chiuso all'ottavo posto, nella prova dominata dalla Russia, seguita sul podio da Norvegia e Francia, a oltre un minuto di distacco.

Il 21enne sappadino, che ha ricevuto il testimone al settimo posto, ha ceduto nel finale in volata con la Svizzera, chiudendo a 5’25” dal quartetto d'oro di Chervotkin, Bolshunov, Spitsov e Ustiugov.

Ottimo lancio per Federico Pellegrino, argento nella Sprint, che ha passato il testimone al terzo posto, in un testa a testa con la Germania, mentre la Russia era già in fuga al comando, a Francesco De Fabiani. Dopo un buon avvio, frazione di sofferenza per lui, che ha perso contatto con le prime posizioni, dando il cambio al settimo posto a Giandomenico Salvadori. Posizioni invariate allo start del portacolori Fisi Fvg, il più giovane della squadra.