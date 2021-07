Olimpiadi, Chiara Cainero costretta a inseguire

Avvio decisamente in salita per la quinta Olimpiade di Chiara Cainero. La campionessa friulana di tiro a volo skeet - oro a Pechino 2008 e argento a Rio 2016 - , infatti, ha chiuso le prime tre serie al 24esimo posto, con un punteggio di 67/75 che domattina (sempre a partire dalle 2, ora italiana), la costringerà a non poter sbagliare nulla, per provare a centrare la serie finale. A disposizione altri 50 piattelli, con un occhio anche a quanto faranno le avversarie.

Partenza super, invece, per l'altra azzurra, Diana Biacosi, protagonista di questa prima giornata di qualificazione: ha chiuso le prime tre serie a punteggio pieno (75) in testa alla classifica a pari merito con la cinese Meng Wei.