Olimpiadi, conto alla rovescia per Battiston e Di Lazzaro

Sabato 31 luglio il calendario degli atleti Fvg a Tokyo 2020 sarà particolarmente ricco. Con ben due esordi a Cinque Cerchi, rispettivamente nell’atletica leggera e nella scherma.

La prima a scendere in pista sarà Elisa Maria Di Lazzaro, ostacolista triestina classe 1998; è stata inserita nella quarta batteria dei cento ostacoli al via alle 4.09 italiane; semifinali domenica 1 agosto dalle 19.45 e gara da medaglia lunedì 2 alle 4.50 italiane.

Prima di dedicarsi all'atletica, Di Lazzaro ha praticato anche tennis, nuoto e danza. L’esplosione nel 2017, con la maglia del Cus Parma: tre record italiani Juniores indoor fino a 8.22 sui 60hs e poi quello dei 100hs all’aperto con 13.24. Ha sfiorato il podio agli Europei U20 di Grosseto. Dall’autunno 2018 si allena a Formia con il maestro cubano degli ostacoli Santiago Antunez. Nel 2020 ha realizzato la migliore prestazione italiana Under 23 nei 100hs con 13.05 ma ha corso anche in 12.89 ventoso.

L’altra ‘debuttante’ è Michela Battiston, che sarà in pedana con la squadra della sciabola femminile. Dopo aver festeggiato il bronzo di Mara Navarria, il Friuli Venezia Giulia potrà fare il tifo per un’altra friulana. Nativa di Malisana di Torviscosa e in forza al Gruppo Sportivo dell’Aeronautica, sarà in gara assieme alle titolari Irene Vecchi, Martina Criscio e Rossella Gregorio, tutte e tre impegnate nella prova individuale di lunedì che ha visto la sola Vecchi approdare al tabellone delle 16 prima di lasciare il passo alla russa Velikaya, poi vincitrice della medaglia d’argento. Il quartetto azzurro a Rio giunse al quarto posto ma da allora sono arrivate diverse soddisfazioni in Coppa del Mondo e ai Mondiali, su tutte il titolo iridato a Lipsia nel 2017, tanto che nel ranking a squadre l’Italia è seconda, dietro alla Russia e davanti alla Francia.

Le azzurre debutteranno nel tabellone dei quarti contro la Cina e, in caso di successo contro le asiatiche, potrebbero incontrare la Francia di Manon Brunet (medaglia di bronzo nell’individuale) che prima però dovrà superare gli Stati Uniti. Dall’altra parte del tabellone ci sono Russia, Ungheria e Corea del Sud, con le ultime due che si scontreranno già nei quarti. Gli incontri dei quarti di finale inizieranno alle 4.25 ora italiana, le semifinali sono programmate alle 6.40, finale 3°-4° posto alle 11.30, quella per l’oro alle 12.30.

Domani sarà anche il giorno dell’ultima sfida di qualificazione dell’Italbasket di Stefano Tonut. Gli azzurri, dopo la bella vittoria contro la Germania e la sconfitta di misura contro l’Australia, si giocano il passaggio ai quarti di finale contro la Nigeria; palla a due alle 6.40 italiane.