Olimpiadi, conto alla rovescia per Genzo e Milan

Lunedì 2 agosto sarà un'altra giornata di esordi a Cinque Cerchi per i portacolori Fvg alle Olimpiadi di Tokyo.

Nella canoa velocità, la triestina Francesca Genzo, classe 1993 che ha ottenuto il pass per i Giochi lo scorso maggio, riporta l’azzurro in gara nel K1 200 metri olimpico dopo nove anni. Per lei battesimo con le batterie e i quarti, al via alle 2.30 italiane, mentre le medaglie si assegneranno nella notte tra lunedì e martedì. Genzo gareggerà anche nel K1 500: la giornata da segnare in calendario, in questo caso, è mercoledì 4, con inizio alle 3.47 italiane.

Nel ciclismo su pista, invece, è pronto a dare battaglia nell'inseguimento a squadre il bujese Jonathan Milan. Il campione classe 2000, assieme a Francesco Lamon, Simone Consonni e Filippo Ganna scatterà alle 10.02 (ora italiana) per centrare la qualificazione; le fasi eliminatorie proseguiranno martedì 3, mentre la finale mercoledì 4, sempre a partire dalle 8.30 italiane.