Olimpiadi, Di Centa e Pittin si fanno onore nella 30 chilometri

L’ultima gara olimpica dello sci di fondo ha visto Cristina Pittin e Martina Di Centa risultare le migliori delle italiane. Nella 30 chilometri mass start tecnica libera di Pechino 2022, le due carniche sono sempre state assieme, giocandosi il platonico titolo di prima azzurra in volata, con Cristina (33esima) che ha preceduto Martina (34esima).

In particolare per Pittin si tratta del miglior risultato di sempre nella sua ancora giovane carriera, visto che in Coppa del Mondo ha ottenuto al massimo un 38esimo posto. Una bella soddisfazione per la 23enne di Comeglians così come per Di Centa, anche in considerazione della difficoltà della gara, per lunghezza (inedita a questi livelli per entrambe), bassa temperatura e, nel finale, il forte vento.

Successo per la regina del fondo olimpico 2022, la norvegese Therese Johaug, argento a 1’43” all’americana Jesse Diggins, bronzo a 2’33” alla finlandese Kerrtu Niskanen.