Olimpiadi di Tokyo, ecco tutti gli azzurri Fvg

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Tokyo 2020 che, dopo un anno di attesa, dal 23 luglio all’8 agosto con le Olimpiadi e dal 24 agosto al 5 settembre con le Paralimpiadi farà vivere a tutti gli appassionati le emozioni del grande sport, anche se a porte chiuse causa pandemia.

Guardando alla spedizione azzurra, tra i 372 atleti che hanno staccato il pass per i Giochi non può mancare una più che mai nutrita pattuglia Fvg: ben 23 atleti, sommando anche i sei campioni paralimpici.

La veterana? E’ l’inossidabile Chiara Cainero, olimpionica del tiro a volo skeet pronta per la sua quinta Olimpiade, dopo l’oro a Pechino 2008 e l’argento conquistato a Rio 2016.

Grandissima esperienza anche per la tuffatrice Noemi Batki, che in Giappone gareggerà nella sua quarta prova olimpica. La portacolori del Centro sportivo dell’Esercito e della Triestina Nuoto sarà in scena dalla piattaforma da dieci metri, mentre ha visto sfumare per un soffio il secondo pass per la gara sincro assieme a Chiara Pellacani.

Seconda edizione dei Giochi per Mara Navarria che, dopo Londra 2012, è pronta per le pedane di Tokyo; gareggerà nella prova individuale e a squadre della spada. Nella scherma, il Fvg potrà contare anche sulla 23enne friulana Michela Battiston; cresciuta nella palestra della Gemina Scherma di San Giorgio di Nogaro, sarà riserva nella prova a squadre della sciabola.

Particolarmente nutrita la rappresentativa Fvg nel ciclismo: contando anche la pattuglia paralimpica, saranno ben sette i corregionali al via. Si tratta di Luca Braidot, alla sua seconda Olimpiade, e dell’esordiente Nadir Colledani nella Mountain Bike Cross Country, e di Jonathan Milan, al suo debutto olimpico nell’inseguimento a squadre (pista). Nell’handbike vestiranno l’azzurro Katia Aere e Federico Mestroni, mentre nel paraciclismo ci saranno altri due ‘veterani’, Michele Pittacolo, classe 1970, bronzo a Londra 2012, e Andrea Tarlao, bronzo a Rio 2016.

C’è molto Friuli Venezia Giulia anche nella spedizione dell’Italia del Softball che, proprio sui nostri diamanti, si è confermata Campione d’Europa. Le azzurre friulane Emily Carosone e Marta Gasparotto saranno, infatti, accompagnate dal presidente della Federazione Andrea Marcon e dal manager Federico Pizzolini.

Nell’atletica, il Fvg schiera la campionessa pordenonese del salto in alto Alessia Trost che, dopo il debutto a Rio 2016, è in cerca di conferme sulla pedana più prestigiosa, ed Elisa Maria Di Lazzaro, ostacolista triestina classe 1998 che calcherà per la prima volta la pista a Cinque Cerchi.

Grandi attese, nella ginnastica ritmica, per Alexandra Agiurgiuculese: la farfalla dell’Asu, friulana d’adozione, è una delle atlete più promettenti sulla scena mondiale e, a Tokyo, corona il sogno di gareggiare nel concorso generale individuale.

Esordio a Cinque Cerchi, nel nuoto, per Matteo Restivo, l’udinese classe 1994 cresciuto nell’Unione Nuoto Friuli; lo vedremo in vasca nella sua specialità, i 200 dorso. Tra i debuttanti, ci sarà anche Mirko Zanni: classe 1997, cresciuto nella Pesistica Pordenone e ora tesserato per l’Esercito, dopo l'argento mondiale conquistato a Mosca, a Tokyo vive la sua prima esperienza olimpica tra i 'grandi' dopo il bronzo vinto ai Giochi Giovanili di Nanchino 2014.

Nella canoa kayak, la triestina Francesca Genzo riporta l’azzurro in gara ai Giochi nel K1 200 metri dopo nove anni. A supportarla ci sarà un pordenonese doc che vanta una grande esperienza a Cinque Cerchi, ovvero il direttore tecnico Daniele Molmenti, oro nel K1 slalom a Londra 2012.

Un altro giuliano, Stefano Tonut, ha staccato da poco il pass olimpico grazie alla splendida impresa dell’Italia del basket a Belgrado contro i padroni di casa della Serbia. Figlio di Alberto, ex cestista azzurro campione d'Europa a Nates 1983, dopo aver visto sfumare la partecipazione a Rio 2016, ora è pronto a regalare ancora emozioni con la canotta azzurra.

Completano la pattuglia i due portacolori del tennistavolo paralimpico: si tratta di Giada Rossi, la campionessa zoppolana chiamata a farci nuovamente sognare dopo il bronzo di Rio 2016 nel singolo femminile categoria 1-2, e del debuttante assoluto Matteo Parenzan, che sarà anche il più giovane del team Fvg; il 17enne triestino, infatti, ha staccato il pass per la gara nella classe 6 maschile. Fresca di qualifica anche Giorgia Marchi, giovane portacolori dell’Us Triestina Nuoto che sarà in vasca nella categoria S14.

Ai 23 atleti, si sommano poi i tecnici Valentina Turisini, direttore sportivo e olimpionica della nazionale tiro a segno, Matteo Bisiani, coach monfalconese del tiro con l’arco, Paolo Camossi, ex triplista friulano che, dopo aver lasciato l’attività agonistica nel 2008, è diventato tecnico di settore nell’organico delle Fiamme Azzurre, e Spela Dragas, che da sempre segue la farfalla Asu Agiurgiuculese.

Infine, nella squadra ‘made in Fvg’ non mancherà il fischietto Daniele Rapisarda, da diversi anni internazionale di volley.