Olimpiadi, Francesca Genzo fuori dalla semifinale del K1 500

Si è chiusa alle eliminatorie l'Olimpiade di Tokyo della triestina Francesca Genzo. La 27enne delle Fiamme Azzurre, dopo aver centrato il settimo posto in finale nel K1 200, oggi era impegnata nelle qualificazioni del K1 500 metri. Nella prima batteria, ha chiuso sesta, in 1:59.712, tempo che a differenza della precedente gara non le ha consentito l'accesso diretto in semifinale. Nella seconda prova di selezione, l'azzurra purtroppo non si è migliorata, terminando la prestazione al 5° posto in 2:01.744, che non le ha consentito di passare il turno.