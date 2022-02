Olimpiadi, Giada Andreutti 14esima dopo due manche

Kaillie Humphries ha concluso al primo posto parziale dopo le prime due manche del monobob femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. La statunitense è stata nettamente la migliore, rifilando 1″04 di distacco alla seconda classificata, la canadese Christine De Brun. Terzo posto provvisorio per la tedesca Laura Nolte, attardata di 1″22. Quarta Elana Meyers Taylor a 1″32, quinta la cinese Mingming Huai a 1″80.

Giada Andreutti, unica rappresentante azzurra in gara, ha ottenuto per il momento una 14esima posizione; 17esima dopo la prima run, la sandanielese è risalita grazie al decimo tempo parziale. Ricordiamo che Giada è entrata nella gara olimpica con il 20esimo e ultimo posto utile, quindi il risultato parziale è decisamente significativo. Il suo ritardo è di 2″74, in attesa delle ultime due manche in programma lunedì 14 febbraio a partire dalle 2.30 italiane.