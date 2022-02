Olimpiadi, Giada Andreutti 15esima nel monobob

A Pechino il monobob femminile assegna le prime medaglie della storia olimpica. A fare man bassa sono le nordamericane, grazie al successo di Kaillie Humphries con il tempo di 4’19″27 e il record della pista di Yanqing. Argento alla compagna di squadra Elana Meyers Taylor, staccata di 1″54, ma autrice del miglior tempo di spinta. Il bronzo va alla canadese Christine deBruine, a 1″76 dalla vincitrice.

Unica rappresentante azzurra era la sandanielese Giada Andreutti, che chiude al 15esimo posto finale a 5″52 dalla medaglia d’oro.

Al termine delle prime due manche, la 26enne friulana era 14esima. Gara comunque storica per lei, prima rappresentante dei nostri colori nella gara inaugurale alle Olimpiadi della specialità.

Prima di approdare al bob, Andreutti aveva giocato a basket come la mamma ex cestista, provando anche scherma, pallavolo e calcio, per poi dedicarsi alla sua prima grande passione, l'atletica.

Ha iniziato nel salto in alto, ma da Allieva ha cominciato a dedicarsi al lancio del disco. Nel 2018 ha vinto il suo primo tricolore assoluto invernale, replicato nella stagione successiva, mentre nell’autunno di quell’anno, seguendo la passione del fidanzato Mattia Variola, è entrata a far parte anche della squadra azzurra nel bob, mono e a due, sempre come pilota affiancata dalla lunghista Tania Vicenzino e poi dall’ostacolista Silvia Taini. Laureata magistrale in scienze motorie, dopo essersi diplomata al liceo classico.