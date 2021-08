Olimpiadi, il quartetto azzurro del ciclismo è d'oro!

L’Italia conquista la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre del ciclismo su pista! L’impresa porta la firma del bujese Jonathan Milan, di Francesco Lamon, Simone Consonni e della locomotiva Filippo Ganna, che hanno scritto una nuova pagina di storia, ritoccando, nuovamente, il record mondiale a 3:42.032.

Battuta, in rimonta, la Danimarca che a tre giri dal termine era riuscita a guadagnare quasi un secondo. Poi il quartetto azzurro ha innestato la quinta ed è riuscito a recuperare il gap, vincendo con merito la medaglia più preziosa, superando il team campione del mondo in carica (Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen), i primi a scendere sotto i 3:45:00 nel 2020.

Grazie a Milan, classe 2000, il Fvg conquista la terza medaglia, dopo i bronzi di Mara Navarria nella gara a squadre di spada, e Mirko Zanni, nel sollevamento pesi.

E a Buja, dove il paese si è fermato per seguire la prova, è subito esplosa la festa! Ricordiamo che quella di Jonathan è una famiglia che ha decisamente le due ruote nel Dna. Da bambino andava a vedere le corse del papà Flavio che gli ha trasmesso l'amore per la bicicletta e anche il fratello minore Matteo è un ciclista.

L’ultima medaglia olimpica, nella specialità, era arrivata a Messico ’68, grazie al bronzo conquistato da Luigi Roncaglia, Lorenzo Bosisio, Cipriano Chemello e Giorgio Morbiato, mentre l’ultimo oro era datato Roma ’60 e portava la firma di Luigi Arienti, Franco Testa, Mario Vallotto e Marino Vigna.

Un friulano di Buja sul tetto del mondo! L'impresa di Jonathan Milan viene celebrata anche dal presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. "È un altro momento fantastico di un'estate sportiva che continua a regalarci grandi emozioni - commenta Zanin - : a nome di tutto il Consiglio mi complimento con Jonathan e lo ringrazio per il suo impegno in una disciplina intensa a livello fisico e mentale come il ciclismo. Si tratta della terza medaglia per la nostra regione a Tokyo, dopo le esaltanti prestazioni di Mara Navarria nella scherma e di Mirko Zanni nei pesi, ai quali vanno altrettante felicitazioni. Senza contare che l'allenatore dell'uomo più veloce del mondo, Marcell Jacobs, è il goriziano Paolo Camossi".

Ma il presidente ne approfitta per riflettere sull'importanza di chi "costruisce" i campioni, ovvero le società sportive della nostra regione, "alle quali va dato tutto il sostegno possibile da parte delle istituzioni". Milan infatti è un prodotto del vivaio del Cycling Team Friuli di Udine, una società nata solo nel 2005 ma che è già da tempo al top a livello nazionale, insuperabile nello scovare talenti: prima di Milan ha infatti lanciato un certo Alessandro De Marchi, anch'egli tra l'altro di Buja, quest'anno maglia rosa al Giro d'Italia, oltre a Matteo Fabbro.

La società guidata dall'udinese Roberto Bressan, ex ciclista professionista protagonista al Giro e al Tour de France, porta il nome del Friuli in tutto il mondo grazie ai suoi corridori che sono ai vertici del ranking mondiale, ma si trova a combattere con forze impari, leggi le squadre cosiddette World Tour che hanno disponibilità economiche ben diverse. Tanto è vero che prima De Marchi e poi Milan sono andati a correre per i colori del Bahrein. Ma il neocampione olimpico - che riporta in Fvg una medaglia d'oro che mancava dall'impresa di Daniele Molmenti nel 2012 - ha gareggiato per il team friulano fino a dicembre 2020, formato dal tecnico Andrea Fusaz.

"Questa situazione - commenta ancora Zanin - deve farci riflettere, perché non possiamo limitarci a festeggiare i trionfi una volta ogni quattro anni trascurando nel resto del tempo chi li rende possibili dedicando cura, attenzione e professionalità alla crescita sportiva e umana degli atleti. Credo quindi che la politica regionale - continua il presidente - debba studiare ogni possibile forma di aiuto al Cycling Team Friuli e agli altri club che operano in questo sport così praticato e amato in tutta la regione. Tra l'altro la società di Udine, come tutte le associazioni sportive, svolge anche una funzione sociale importante, dal momento che ha più di 100 tesserati, la maggior parte dei quali nelle categorie giovanili".

"Una medaglia d'oro alla prima olimpiade e a 20 anni è un'impresa fantastica, soprattutto se capita a un bujese tosto e con la testa sulle spalle come Jonathan Milan, che non perderà la sua forza della ragione neanche per un secondo. E che saprà crescere ancora, regalandoci tante e tante soddisfazioni". Con queste parole l'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli ha salutato l'impresa.

"In questo momento di gioia grande, perché questo oro corona un'Olimpiade che per il Friuli Venezia Giulia è stata davvero di grande soddisfazione per la generosità dei nostri atleti, voglio abbracciare - ha aggiunto Gibelli - anche il Rosso Di Buja che non è a Tokyo ma sappiamo che se ci fosse potuto andare... Grazie a tutte le nostre ASD perché la partecipazione alle Olimpiadi dei nostri campioni nasce dal loro lavoro. E grazie Buja, Carlino, Pordenone!".

L'oro ha fatto esplodere anche i social, con tantissimi commenti per questa straordinaria vittoria.

Straordinaria impresa del "toro di Buja" #JonathanMilan che, assieme ai compagni di team, conquista l'oro olimpico nell'inseguimento a squadre e migliora ulteriormente lo spettacolare record del mondo di ieri. Che emozione ragazzi! 🔥 Che orgoglio per il #FVG! 🚴#Tokyo2020 pic.twitter.com/7RDpGlx2r9 — staff @M_Fedriga (@staff_M_Fedriga) August 4, 2021