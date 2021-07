Olimpiadi, Italbasket sconfitta dall’Australia

Dopo la bella vittoria contro la Germania, arriva la prima sconfitta per gli azzurri del basket. L’Italia del triestino Stefano Tonut (otto punti per lui) è costretta a cedere per 83-86 (25-25, 20-19, 17-21, 21-21) contro l’Australia, al termine di una gara sempre in equilibrio.

L'Italia si trova ora a tre punti alle spalle degli australiani, a pari merito con i tedeschi. Il prossimo e decisivo incontro per la qualificazione ai quarti di finale sarà il 31 luglio, alle 6.40 italiane, contro la Nigeria. Passano le prime due di ogni girone e le migliori terze.