Olimpiadi, Jonathan Milan in finale per l'oro!

L’Italia dell’inseguimento a squadre del ciclismo su pista domani lotterà per la medaglia d’oro! Il bujese Jonathan Milan, Francesco Lamon, Simone Consonni e la locomotiva Filippo Ganna, hanno scritto una nuova pagina di storia, ritoccando il record mondiale a 3'42"307.

Un tempo che ha permesso agli azzurri di superare nettamente la Nuova Zelanda nella semifinale e di conquistare il pass per la medal race di domani, quella che metterà in palio i due metalli più preziosi.

Un crono straordinario: Lamon, Milan e Consonni eccezionali, poi Ganna ha preso in mano la situazione e ha veramente bruciato la pista giapponese, trascinando gli azzurri alla finale per il titolo.

Ora l'attesa è per l'avversaria: l'altra semifinale tra Danimarca (ieri prima in 3:45.014) e Gran Bretagna (quarta in 3'47"507) è stata sospesa in seguito a una clamorosa caduta.

Notizia in aggiornamento