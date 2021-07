Olimpiadi, l'Italia della sciabola per il bronzo

È dedicata alla sciabola femminile a squadre l’ottava giornata del programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020. L'Italia si giocherà la medaglia di bronzo. Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e la friulana Michela Battiston hanno sconfitto la Cina nei quarti di finale, prima di arrendersi alla Francia in semifinale. Ora affronteranno la Corea (alle 11.30 italiane) per il terzo gradino del podio.

Le azzurre del ct Giovanni Sirovich hanno perso contro le transalpine con il punteggio di 45-39 in un match che ha visto le francesi sempre in vantaggio. Non è, purtroppo, bastato un grande parziale della schermitrice di Malisana di Torviscosa, in forza al Gruppo Sportivo dell’Aeronautica.

Battiston, riserva della squadra, è entrata dalla panchina nella terzultima frazione, quando il punteggio complessivo era sul 14-30 per le francesi. Serviva una 'mission impossible' e la friulana ha piazzato un assalto superlativo: grazie a un parziale personale di 18-5, ha riaperto la semifinale, che poi le transalpine si sono aggiudicate negli ultimi minuti.

L'Italia aveva battuto nei quarti di finale le cinesi per 45-41 disputando un match di grande personalità, condotto sempre in vantaggio fin dal principi.