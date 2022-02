Olimpiadi, l'Italia di Lisa Vittozzi quinta nella staffetta

Bel quinto posto per l’Italia nella 4×6 km femminile di biathlon alle Olimpiadi di Pechino 2022. Le azzurre hanno lottato con le unghie e con i denti, arrendendosi solamente sul finale.

Il team azzurro – composto dalla sappadina Lisa Vittozzi e da Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo -, ha messo in scena una gara tatticamente perfetta, terminando in quinta posizione a 1’33″1 con cinque ricariche, in assoluto le più precise al tiro.

Nella prima frazione Vittozzi tiene il tempo delle migliori sugli sci, dettando il ritmo al poligono e gestendo anche in maniera molto intelligente le due ricariche. Wierer non è da meno al momento del cambio, risultando la più veloce al poligono a terra, con un guadagno di 5 secondi sulle avversarie e passando il testimone a Comola con le azzurre in seconda posizione.

La 23enne valdostana è salita in cattedra, con una prova di grande carattere, determinazione ed efficienza, usando una sola ricarica, in piedi, e la soddisfazione di uscire in testa dal proprio secondo poligono. Positiva anche Sanfilippo (due ricariche in piedi), che nulla ha potuto alla rimonta avversaria.

Vittoria che è andata alla Svezia di Linn Persson, Mona Brorsson e delle sorelle Hanna ed Elvira Öberg, in una gara senza sbavature con sei ricariche utilizzate complessivamente e il tempo di 1’11’03″9. Straordinaria Elvira Öberg a prendere il largo e gestire al meglio i poligoni della frazione finale, dove la Svezia ha fatto la differenza in una prova giocata in rincorsa. Secondo posto con una prova maiuscola – nonostante un giro di penalità e sette ricariche - per la Russia (Kazakevich, Reztsova, Mironova, Nigmatullina), seguita dalla Germania (Voigt, Hinz, Preuss, Hermann) attardata di 37″4 con sei ricariche spese.

Per la sappadina Vittozzi le Olimpiadi di Pechino si chiudono qui, non essendosi qualificata per la 12.5 chilometri mass start prevista sabato.