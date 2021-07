Olimpiadi, l'Italia di Mara Navarria per il bronzo

Calato il sipario sulle prove individuali, da oggi il programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020 è dedicato alle gare a squadre: si comincia con la spada femminile. La friulana Mara Navarria, che con Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio compone il quartetto del ct Sandro Cuomo, giocherà contro la Cina la finale per il bronzo, in programma alle 11.30 italiane.

Le azzurre hanno ceduto in semifinale contro la loro 'bestia nera' di questa Olimpiade, l'Estonia (42-34), la squadra di Katrina Lehis che, già nella prova individuale, aveva eliminato prima Navarria agli ottavi e poi Fiamingo ai quarti, fermando la corsa alle medaglie dell'Italia. Lehis, con Julia Beljajeva ed Erika Kirpu, ha condotto il match fin dall'inizio, allungando sino al +9 e non è bastato un ottimo parziale di Federica Isola nella penultima frazione per ribaltare l'assalto.

Nella sfida per il bronzo ora le azzurre affronteranno le cinesi, testa di serie numero 1 della gara, che, dopo il successo su Hong Kong (44-32), sono state fermate in semifinale dalla Corea per 29-38; le coreane avevano superato per 38-33 gli Usa.

Navarria e compagne avevano sconfitto per 33-31 la Russia nel match dei quarti di finale. Grande prova contro il team di Yury Merzlikn, che schierava Alzanat Murtazaeva, Yulia Lichagina, Violetta Kolobova e Violetta Khrapina.