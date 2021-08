Olimpiadi, la velocità parla italiano. Oro anche nella 4x100 maschile

Una delle imprese più incredibili e meravigliose dell’intera storia dello sport italiano, in un'Olimpiade sempre più azzurra. La staffetta 4x100 maschile sbanca lo stadio olimpico di Tokyo con una galattica medaglia d’oro. È il trionfo di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, campioni olimpici con lo spaziale record italiano di 37.50, battendo le potenze mondiali della Gran Bretagna (37.51) e del Canada (37.70), firmando il secondo tempo di sempre in Europa e il quinto di tutti i tempi al mondo.

L’Italia sfonda nel medagliere: soltanto ori, cinque in tutto, in una spedizione da apoteosi per l’atletica azzurra. Siamo i più veloci del mondo.

Lasciano senza fiato gli azzurri, con tre cambi magistrali, quattro saette che incendiano la pista e divorano gli avversari. Dopo l’epopea della Giamaica, spunta il sogno inatteso e regale dell’Italia: lo sprint azzurro è padrone del mondo. Lorenzo Patta, a soli 21 anni, sardo doc, scatta dai blocchi con la faccia tosta di un veterano. È perfetto il cambio con il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs (oro bis!) che si distende alla meraviglia, scatena ogni energia rimasta, al proprio quinto turno di gara in questa Olimpiade, e consegna il bastoncino a Fausto Desalu in linea con tutte le big mondiali. Il cremonese si esalta, azzanna la curva, macina la sua frazione e lancia Filippo Tortu. Il resto dell’apoteosi lo completa il primo uomo d’Italia sotto i dieci secondi nella storia: testa a testa con il britannico Nethaneel Mitchell-Blake - partito leggermente avanti - e il campione olimpico dei 200 metri, il canadese Andre De Grasse, l’azzurro è travolgente, impressionante, senza limiti.

Una medaglia che fa impazzire anche i social, con tantissimi commenti dal Fvg.

