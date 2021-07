Olimpiadi, Mirko Zanni di bronzo!

Arriva dal sollevamento pesi la prima medaglia olimpica 'made in Friuli'. A conquistarla è il campione della Pesistica Pordenone Mirko Zanni, che sale sul terzo gradino del podio nella categoria 67 chili. Al termine dell'esercizio di strappo, Zanni era quinto, con i 145 chili sollevati in prima prova e due nulli nei successivi tentativi. Nello slancio ha sollevato 177 chili, che gli hanno consentito di raggiungere il punteggio totale di 322, nuovo primato nazionale.

Meglio del friulano hanno fatto solo il cinese Lijun Chen con 332 (record olimpico) e il colombiano Luis Javier Mosquera Lozano con 331.

Classe 1997, cresciuto nella Pesistica Pordenone e ora tesserato per l’Esercito, dopo l'argento mondiale conquistato a Mosca, a Tokyo Zanni ha vissuto alla grande la sua prima esperienza olimpica 'Senior', bissando il bronzo vinto ai Giochi Giovanili di Nanchino 2014.

"Non so ancora in che pianeta sono", ha commentato ai microfoni Rai un emozionatissimo Zanni. "E' successo proprio come ai Giochi Giovanili sette anni fa... Non posso essere più felice di così!".

Ripercorrendo la sua gara, confessa: "Non sapevo di aver sbagliato a 172: gareggio senza occhiali e non ci vedo", scherza. "Non ho voluto mollare perché so chi c'è a casa e chi mi sta guardando. Questa medaglia pesa tanto. Pesa 10 anni di allenamento intenso, con dolori, gioie, sacrifici e tutto quello che ci sta intorno. Ma questo bronzo ha dato un senso a tutto. La dedico a mamma e papà, alla Pesistica Pordenone che stava facendo il tifo per me, ma soprattutto a mio nonno: so che era lassù a guardarmi all'ultima prova...".

Sui social arrivano i commenti dell'assessore regionale Tiziana Gibelli, che si complimenta con la prima medaglia azzurra Fvg, e del governatore Massimiliano Fedriga: "Un grande orgoglio per la nostra regione e per tutto il Paese il cordenonese Mirko Zanni! Eccezionale l'atleta friulano, che ha anche stabilito il nuovo record italiano. Grande Mirko!".