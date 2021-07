Olimpiadi, non si qualifica Elisa Maria Di Lazzaro

Eliminata Elisa Di Lazzaro, quinta (13.08, -1.1) nella quarta batteria dei 100 ostacoli, a soli 4 centesimi dall'ultima piazza utile per la promozione (il 13.04 della bahamense Seymour).

Purtroppo il tempo realizzato dalla campionessa triestina, classe 1998, non basta per accedere nemmeno con i ripescaggi: l'ultimo ticket per la semifinale è il 13.00 della liberiana Morrison.

Va avanti, invece, l'altra azzurra, Luminosa Bogliolo, che guadagna l'accesso alla semifinale di domani (alle 12:45 italiane), grazie a un 12.93 (vento +0.4) di puro talento.