Olimpiadi, nulla da fare per Alessia Trost

L’Olimpiade giapponese non sorride ad Alessia Trost. La saltatrice pordenonese, in gara nella notte italiana, non centra la qualificazione nell'alto femminile.

L’atleta della Fiamme Gialle ha superato senza intoppi 1,82 e 1,86, ma non va oltre l'1,90, misura per altro raggiunta dopo due tentativi sbagliati, che non è sufficiente per entrare tra le 14 finaliste, tutte sopra l'1,95. Falliti, infatti, i tentativi a 1,93.

Non va meglio all'altra azzurra, Elena Vallortigara: un errore a 1,90 e due a 1,93, prima di arrendersi all’1,95 che le avrebbe dato la qualificazione. Su questa quota, anche un paio di salti ben riusciti, con l’asticella, però, finita inesorabilmente a terra.