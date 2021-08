Olimpiadi, nulla da fare per Alexandra Agiurgiuculese

Nulla da fare per Alexandra Agiurgiuculese. La farfalla dell’Asu, in gara nella prova individuale generale di ginnastica ritmica, non è riuscita a centrare la qualificazione. Il suo punteggio finale di 91.050 non le consente di entrare tra le dieci ginnaste che sabato disputeranno la finale.

Il primo aviere, originaria di Iasi, in Romania, ma ormai friulana d’adozione, ha ottenuto il suo miglior punteggio alla palla (25.600), mentre alcune imprecisioni non le hanno consentito di esprimersi al meglio al cerchio e al nastro, chiusi rispettivamente con 22.050 e 19.250 punti. Si è riscattata nel finale, alle clavette, ma il 24.150 non è bastato per entrare nell’olimpo delle migliori. Alexandra chiude 15esima.

Buone notizie, invece, per l'altra azzurra Milena Baldassarri che termina la qualificazione al sesto posto, con 96.050 punti, somma del 24.550 al cerchio, del 25.700 alla palla, del 20.150 al nastro e del bellissimo finale alle clavette, che le vale 25.650. Per lei domani riparte la gara, dalle 8.20 italiane.