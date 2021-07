Olimpiadi, nulla da fare per Chiara Cainero

A Tokyo, nulla da fare per Chiara Cainero. La campionessa friulana, alla sua quinta edizione dei Giochi, è stata eliminata nella gara di qualificazione del tiro a volo skeet. Oro a Pechino 2008 e argento a Rio 2016, Cainero ha chiuso oggi la seconda serie da 50 piattelli al 20esimo posto, con 114/125.

La delusione per la nostra azzurra è mitigata dal risultato di Diana Biacosi, qualificata per la finale con il secondo miglior punteggio delle eliminatorie, 123/125.

Ieri, Cainero si era disunita nella sesta pedana della prima serie, a causa di due errori ravvicinati, e aveva proseguito la sua gara in salita. Purtroppo oggi era partita con il parziale di 67/75, con l’obbligo di non poter sbagliare più per poter sperare nell’ingresso in finale.