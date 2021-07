Nulla da fare per Matteo Restivo. Il campione udinese classe 1994, al suo esordio a Cinque Cerchi, è subito uscito di scena dalla sua gara, i 200 dorso. Complice un finale un po’ in calando, l’atleta lanciato dall’Unione Nuoto Friuli ha chiuso la sua prova in 1’58″36, quinto della batteria. Crono che non gli ha permesso di sperare in un ripescaggio per la semifinale.