Olimpiadi, per la pattuglia Fvg è tempo di bilanci

Anche se mancano ancora due giorni di gare e la cerimonia di chiusura che darà appuntamento a Parigi 2024, per la pattuglia regionale impegnata ai Giochi di Tokyo è già tempo di bilanci. Tutti gli atleti Fvg al via, infatti, hanno completato la loro avventura a Cinque Cerchi, tra gioie, medaglie e delusioni.

Per la nostra regione il bottino è stato decisamente ricco, grazie allo straordinario oro dell’inseguimento a squadre del ciclismo su pista conquistato dal 20enne bujese Jonathan Milan, con Francesco Lamon, Simone Consonni e la locomotiva Filippo Ganna, e alle due medaglie di bronzo che portano la firma del pordenonese Mirko Zanni nel sollevamento pesi 67 chili (con un punteggio totale di 322, nuovo primato nazionale) e Mara Navarria, la mamma-campionessa di Carlino che ha trascinato l’Italia della spada assieme a Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio.

Si è fermata a un passo dal podio l’altra schermitrice friulana, Michela Battiston, sconfitta per 45-42 dalla Corea nella finale del bronzo della sciabola femminile. Un vero peccato per l'azzurra di Malisana di Torviscosa, partita come riserva ma schierata come titolare con Irene Vecchi e Rossella Gregorio, dopo la splendida rimonta in semifinale, purtroppo non sufficiente per battere la Francia.

Olimpiade dolce-amara anche per la veterana del team Fvg, Chiara Cainero, che, alla sua quinta edizione dei Giochi, non è riuscita a bissare l’argento di Rio 2016 e l’oro di Pechino 2008, festeggiando, però, il secondo posto della compagna Diana Bacosi.

Delusione anche per l’altra atleta che poteva vantare la maggiore esperienza, la tuffatrice Noemi Batki. La 33enne portacolori del Centro sportivo dell’Esercito e della Triestina Nuoto, alla sua quarta Olimpiade, non è riuscita a centrare la qualificazione dalla piattaforma da 10 metri. Per lei 27esima posizione su 30.

L’Olimpiade giapponese non sorride nemmeno ad Alessia Trost. Anche la saltatrice pordenonese, quinta a Rio 2016, si è dovuta fermare nella qualificazione dell'alto femminile, non riuscendo ad andare oltre l'1,90.

Eliminazione in qualifica anche per Elisa Di Lazzaro nei 100 ostacoli. Purtroppo il 13.08 realizzato dalla campionessa triestina, classe 1998, non è stato sufficiente per proseguire nella gara, ma si tratta di un’importante esperienza per il futuro. Dall’atletica al nuoto, nulla da fare anche per Matteo Restivo. Il campione udinese classe 1994, al suo esordio a Cinque Cerchi, è subito uscito di scena dalla sua gara, i 200 dorso, chiusi in 1’58″36.

Se dal ciclismo su pista sono arrivate enormi soddisfazioni – ci aggiungiamo anche il bronzo nell’Omnium di Elia Viviani, che ha un pezzo di cuore in Friuli grazie alla fidanzata Elena Cecchini – non altrettanto si può dire della Mountain Bike. Prova decisamente al di sotto delle aspettative per gli azzurri del Cross Country olimpico. L’esperto Luca Braidot e il debuttante Nadir Colledani, infatti, hanno chiuso la loro gara a Cinque Cerchi rispettivamente al 25esimo e 34esimo posto.

Guardando agli altri esordienti, è sicuramente in positivo il bilancio della 27enne triestina Francesca Genzo. L’atleta delle Fiamme Azzurre, che ha ottenuto last minute il pass a Cinque Cerchi, ha centrato il settimo posto in finale nel K1 200, mentre nel K1 500 si è fermata nel turno eliminatorio.

Non è riuscita a centrare la finale Alexandra Agiurgiuculese. La farfalla dell’Asu, in gara nella prova individuale generale di ginnastica ritmica, si è fermata a 91.050, punteggio che non le consente di entrare tra le prime dieci ginnaste. Il primo aviere, originaria di Iasi, in Romania, ma ormai friulana d’adozione, ha ottenuto il suo miglior punteggio alla palla (25.600), mentre alcune imprecisioni non le hanno consentito di esprimersi al meglio al cerchio e al nastro, chiusi rispettivamente con 22.050 e 19.250 punti. Si è riscattata nel finale, alle clavette, ma il 24.150 non è bastato per entrare nell’olimpo delle migliori. Alexandra chiude 15esima.

Ha fatto innamorare tutti gli appassionati di basket (e non solo) l’avventura della nazionale del triestino Stefano Tonut. Il quintetto di Meo Sacchetti, arrivato a Tokyo grazie al successo contro la Serbia nel loro fortino, si è arreso solo ai quarti contro la Francia, regalando comunque un sogno olimpico che mancava da 17 anni.

Esce senza una vittoria, ma comunque a testa altissima anche l’Italia del Softball, a forte trazione ‘made in Fvg’ grazie a Emily Carosone, Marta Gasparotto e Giulia Koutsoyanopulos, accompagnate dal presidente della Federazione Andrea Marcon e dal manager Federico Pizzolini. Le campionesse d’Europa – titolo conquistato proprio sui diamanti della nostra regione – hanno giocato bene, tenendo testa a Usa, Australia, Messico e Canada.

Infine, ci piace ricordare come nella doppia impresa della velocità maschile ci sia anche lo 'zampino' del Fvg. Marcel Jacobs, oro nei 100 metri e nella 4x100 con Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, è allenato dal goriziano Paolo Camossi, classe 1974, campione mondiale indoor di salto triplo a Lisbona 2001 e, per alcuni anni, responsabile tecnico dell'atletica per il Friuli Venezia Giulia. Dal 2015 è il preparatore di Jacobs, prima a Gorizia, poi a Roma. E assieme hanno costruito la doppia impresa che consegna ufficialmente all’Italia il titolo di nazione più veloce del mondo.