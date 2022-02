Olimpiadi, prime due manche per Mattia Variola

Esordio a Cinque Cerchi anche per Mattia Variola. Il campione pordenonese di bob a quattro, escluso last second dai Giochi di PyeongChang 2018 per uno stiramento al retto femorale rimediato in uno degli ultimi allenamenti prima della partenza, oggi ha coronato il sogno di gareggiare a un'Olimpiade.

Dopo le prima due manche, Francesco Friedrich ha fatto segnare il miglior tempo. Sul budello di Yanqing il pilota tedesco, a capo dell’equipaggio formato da Thorsten Margis, Candy Bauer e Alexander Schueller, ha fissato il cronometro sul tempo di 1’57″00. Serratissima la sfida contro l’altro equipaggio teutonico guidato da Johannes Lochner, attardato di appena 3 centesimi, e con il team canadese di Justin Kripps al terzo posto ma già con l’importante margine di 38 centesimi.

In casa Italia due gli equipaggi impegnati nella competizione con la squadra di Patrick Baumgartner – con Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti – momentaneamente in 19esima posizione con buone chance di accedere all’ultima e decisiva quarta run. Più attardato l’equipaggio formato dal friulano Variola e da Robert Mircea, Alex Pagnini e Jose Delmas Obou, che ha chiuso in 27esima posizione.

Terza e quarta manche in programma domenica 20 febbraio a partire dalle 9.30 locali (le 2.30 italiane).