Olimpiadi, scatta l'ora di Alessia Trost

Giovedì 5, nel cuore della notte italiana (la qualificazione scatta alle 2.10), i riflettori saranno puntati nuovamente sull’atletica. In pedana, infatti, ci sarà la campionessa pordenonese del salto in alto Alessia Trost che, dopo il debutto a Rio 2016, chiuso al quinto posto, è in cerca di conferme a Cinque Cerchi.

L’azzurra friulana, assieme alla compagna Elena Vallortigara, andrà a caccia della misura di qualificazione, fissata a 1,95, o comunque di un posto tra le migliori dodici, quelle che si disputeranno le medaglie nella finale di sabato 7 (ore 12.35 italiane).

Dopo Rio, l’atleta della Fiamme Gialle si era spostata ad Ancona per farsi allenare da Marco Tamberi, il papà di Gianmarco, fresco dell’oro nel salto in alto maschile. Nel 2018 è salita di nuovo su un podio internazionale con il bronzo ai Mondiali indoor di Birmingham.

Dall’ottobre 2019 è passata sotto la guida tecnica di Roberto Vanzillotta a Sesto San Giovanni (Milano) e dall’autunno del 2020 si allena anche a Como, dove si è trasferita, con la collaborazione di Carlo Buzzichelli come preparatore atletico.