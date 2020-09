Orme in cammino, prosegue il viaggio di Andrea Devicenzi

Prosegue ‘Orme… in cammino’, la nuova avventura di Andrea Devicenzi. Il campione paralimpico è giunto alla decima tappa del suo percorso lungo la Via Postumia che, da Grado, lo porterà fino a Genova. Partito il 20 agosto, ha già percorso 204 dei 930 chilometri previsti, a piedi, con la sua gamba e le sue insostituibili stampelle Katana, che lui stesso ha messo a punto.

Sono state dieci tappe ricche di esperienze e incontri che hanno testimoniato la determinazione e la voglia di ripartire dell’Italia del fare. Come nei suoi intenti, Andrea ha documentato le bellezze nascoste e meno conosciute del territorio grazie agli incontri con le autorità locali e le testimonianze della gente del posto.

Dal punto di vista atletico ha dovuto affrontare lunghi percorsi in situazioni climatiche talvolta sfavorevoli (pioggia, elevate temperature e umidità). Queste condizioni gli hanno permesso anche di testare ulteriormente le sue stampelle e individuare possibili miglioramenti.

Come performance coach, lungo questo cammino, terrà degli incontri con aziende, professionisti e giovani sportivi. Le attività sono state agevolate dal supporto logistico effettuato dal suo team grazie a Hertz Italia che ha abbracciato l’obiettivo di promuovere il territorio italiano mettendo a disposizione un’Alfa Romeo Stelvio, uno dei modelli di Selezione Italia, la selezione Hertz delle migliori auto della tradizione motoristica.

“Abbiamo lavorato a questo progetto in periodo Covid-19, convinti di riuscire a portare alla luce storie di persone e/o aziende che con volontà e determinazione stanno superando questo difficile momento”, racconta Devicenzi. “Dopo ‘soli’ dieci giorni ciò che abbiamo finora visto e sentito ha superato le aspettative, trovando positività e voglia di rialzarsi, tornando forse ancora più forti di prima”.

Sul suo sito, nella sezione Orme in Cammino, tutti i dettagli utili a chiunque desideri informazioni per seguirlo e/o programmare una o più tappe al suo fianco in cammino.