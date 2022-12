PalaGesteco sold out per il derby friulano

Fresca reduce dall'importantissima vittoria al PalaFlaminio di Rimini, la Gesteco Cividale torna subito in campo, mercoledì 7 alle 20.45, contro l'Apu Udine, in un PalaGesteco già tutto esaurito da giorni, nell'undicesima e terz'ultima d'andata del girone rosso: arbitri Stefano Ursi di Livorno, Angelo Caforio di Brindisi e Nicolò Bertuccioli di Pesaro.

“Siamo reduci dalla bella vittoria a Rimini che ci ha dato molta energia perché, dopo la sconfitta interna contro Ferrara e il calendario non certo favorevole in questo periodo, si poteva temere un momento di difficoltà", commenta coach Stefano Pillastrini. "Questo successo ci dà, inoltre, un grande stimolo per affrontare le prossime partite che saranno altrettanto difficili. Come quella con Udine che è uno squadrone, potendosi permettere di lasciare fuori giocatori di altissimo livello gara dopo gara. Sarà, quindi, un match molto complicato che, però, vogliamo affrontare con particolare umiltà e determinazione. Sappiamo quanto sono forti gli udinesi, avendoli incontrati già in Supercoppa, ma allo stesso tempo vogliamo cercare di stupire disputando una partita al di sopra di quello che ci si possa aspettare. Il nostro pubblico sarà fondamentale: ci dà un'energia speciale che ci permette di superare difficoltà che sembrano insormontabili e ci aiuterà sicuramente ad andare oltre i nostri limiti”.

“Siamo carichi per la sfida di mercoledì", sono le parole di Rotnei Clarke. "Ovviamente Udine è una corazzata che veleggia nei piani alti della classifica, ma noi abbiamo grande fiducia nel nostro potenziale. Il nostro staff tecnico sta facendo un grande lavoro per permetterci di affrontare ogni partita nel migliore dei modi. Giocare il derby in casa nostra, davanti al nostro pubblico, sarà davvero eccitante”.

La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta, dalle 20.40, su MS Channel (canale 814 di Sky) e su LNP Pass (gratuitamente) con il commento di Niccolò Trigari e coach Paolo Lepore, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Gesteco, Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

Mercoledì, le biglietterie del PalaGesteco resteranno chiuse perché i tagliandi sono stati già esauriti in prevendita nella giornata di venerdì scorso, mentre i cancelli saranno aperti dalle 19.30. All'Eagles corner in Club House si potranno acquistare sia la classica maglia gialla per colorare ancora di più il PalaGesteco che altri gadget speciali marchiati Eagles. Le pause del match verranno allietate dalle ragazze della New Team fitness di Remanzacco.