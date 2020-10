Palestre, incontro in regione a Trieste con Fedriga

Mercoledì 28 ottobre il comitato #IOVIVODISPORT formato dai 5 rappresentanti: Federica Pisu, Alan Saitta, Alex Modotti, Karin Bin, Francesco Callegari, alle 15, avrà un confronto con il Presidente del Fvg Massimiliano Fedriga nella sede della Regione a Trieste, per affrontare le problematiche emerse dopo l’attuazione del nuovo DPCM nel settore sportivo. In contemporanea partiranno quattro manifestazioni pacifiche nelle quattro provincie del Fvg inerenti al tema in oggetto. Più precisamente in Piazza Libertà a Udine, in Piazza XX Settembre a Pordenone, in Piazza della Vittoria a Gorizia e in Piazza Unità a Trieste. Il comitato #IOVIVODISPORT si impegnerà a sostenere le cause del lavoro all’interno del settore sportivo delineandone i danni subiti dal periodo attuale e le mancanze, cercando in comune accordo con gli organi regionali competenti una corretta soluzione, proponendo la creazione di una associazione di categoria o di una tavola rotonda mirata alla tutela del lavoro nel settore sportivo.