Paralimpiadi, ancora un'uscita per Martina Vozza

Finisce con un'uscita durante la prima manche dello slalom Vision Impaired (ipovedenti) l’avventura ai XIII Giochi Paralimpici invernali di Pechino 2022 di Martina Vozza.

La 17enne monfalconese, la più giovane della spedizione azzurra, guidata dalla tarvisiana Ylenia Sabidussi, non è riuscita a portare a termine l'ultima prova a Cinque Cerchi.

Per la portacolori della Sport X All – Hans Erlacher Team di Monfalcone si tratta comunque di un'importantissima esperienza, per la sua crescita personale ma anche in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina.