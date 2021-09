Paralimpiadi, Andrea Tarlao ottavo su strada

Si chiude l’esperienza italiana nel ciclismo su strada alle Paralimpiadi di Tokyo che ha regalato diverse medaglie alla spedizione azzurra, compreso lo splendido bronzo di Katia Aere nella prova su strada H5.

Gli ultimi a gareggiare sono stati i due portacolori della classe C4-5, il goriziano Andrea Tarlao e Pierpaolo Addesi. Dopo il sesto posto nella prova contro il cronometro, Tarlao, che a Rio 2016 aveva conquistato la medaglia di bronzo proprio in questa prova, ha tagliato il traguardo in ottava posizione, in 2:22:35, a 7:46 dalla vetta, davanti proprio al compagno di squadra, nono in 2:23:53, con un distacco di 9:04.

A dominare la scena è stato il francese Kevin Le Cunff (classe C5), che copre i 92.4 chilometri previsti in 2:14:49, staccando uno a uno tutti gli avversari; argento per l’ucraino Yehor Dementyev (classe C5), che chiude la gara in 2:15:11, a 0:22 dall’oro, e bronzo per l’olandese Daniel Abraham Gebru.