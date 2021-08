Paralimpiadi, Bebe Vio si conferma d'oro nel fioretto

Una straordinaria Bebe Vio ha conquistato il suo secondo oro paralimpico nel fioretto femminile, categoria B. A Tokyo la 24enne di Mogliano Veneto, portabandiera azzurra, ha sconfitto per 15-9 la cinese Jingjing Zhou, che già aveva battuto in finale a Rio 2016 per 15-7.

Dopo lo storico trionfo, la campionessa si è lasciata andare a un momento di felicità e commozione con il suo staff. Abbracci e pianti sulla pedana, poi i festeggiamenti sono proseguiti in tribuna.

La prova dell'azzurra è iniziata con un percorso netto nella fase a gironi, in cui ha dominato le avversarie in ogni match con i parziali 5-0, 5-0, 5-1, 5-0, 5-1, 5-2 e poi ai quarti ha firmato un'altra vittoria senza discussioni, 15-6 contro la georgiana Irma Khetsuriani. In semifinale Bebe ha ritrovato la russa Vasileva, che aveva già affrontato nel girone e ha vinto per 15-4. Un successo che l'ha porta direttamente in finale, dove ha bissato l'oro di cinque anni fa. Il copione non è cambiato e, anche se dopo un match più combattuto del solito, a conquistare il primo gradino del podio è stata sempre la campionessa veneta, con il punteggio di 15-9.

E domani, Bebe Vio si prepara per tornare in pedana e provare a trascinare la squadra del fioretto, bronzo a Rio 2016, nuovamente sul podio.