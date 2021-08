Paralimpiadi, Giada Rossi in semifinale

Le azzurre del tennis tavolo a squadre classe 1-3 conquistano la semifinale alle Paralimpiadi di Tokyo. Dopo la delusione nella prova individuale, la campionessa di Zoppola Giada Rossi, assieme alla compagna Michela Brunelli, ha superato la Tailandia di Dararat Asayut e Chilchitraryak Bootwansirina per 2-1.

Nel doppio, molto combattuto, le azzurre cedono per 3-0 (11-9, 11-7, 11-8); poi è la volta del singolo con Brunelli contro Bootwansirina. Netta l’affermazione dell’azzurra che s’impone per 3-0 (11-3, 11-6, 11-4). Di nuovo in azione la campionessa friulana contro Asayut: Giada Rossi soffre, ma riesce a imporsi per 3-2 (11-8, 8-11, 11-6, 9-11, 11-3).

Rossi e Brunelli a Rio 2016 erano arrivate quarte ed entrambe daranno battaglia per provare a conquistare una medaglia. Di fronte, domani, 1 settembre alle 5 italiane, le azzurre troveranno le cinesi.