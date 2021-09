Paralimpiadi, Giada Rossi medaglia di bronzo

La prima medaglia 'made in Fvg' alle Paralimpiadi di Tokyo arriva dalle azzurre del tennistavolo. A conquistare il bronzo Giada Rossi, assieme alla compagna Michela Brunelli, nella semifinale di classe 1-3 contro la Cina, che ha prevalso per 2-1 in rimonta.

Le ragazze, guidate in panchina dal direttore tecnico Alessandro Arcigli, sono tornate sul podio dopo 13 anni e anche allora era in campo Brunelli, a conferma di una carriera lunga e luminosa. Per Rossi si tratta della prima medaglia paralimpica in team in carriera, che si somma a quella dello stesso metallo ottenuta a Rio 2016 nel singolare di classe 1-2.

Le azzurre hanno affrontato subito in doppio le due classi 3 Xue Juan, campionessa in singolare, e Li Qian e le hanno sconfitte per 3-1 (2-11, 11-3, 11-7, 11-8). Nel primo singolare, fra pari classe 3, Li Qian ha pareggiato le sorti, con il 3-0 su Brunelli (13-11, 11-3, 12-10). Il singolare decisivo ha opposto Rossi a Xue Juan, con la seconda, di classe superiore (3 contro 2) e già oro individuale, che ha prevalso per 3-0 (11-1, 11-8, 11-7).

A Pechino 2008 la sfida contro le cinesi era andata in scena in finale e, dunque, le azzurre si erano messe al collo l'argento. A Londra 2012 e a Rio 2016 erano, invece, uscite, come oggi, nel penultimo turno, in entrambi i casi, però, era prevista anche la finale per il terzo posto, che questa volta è stata tolta dal programma, ed era stato disco rosso contro la Gran Bretagna e la Corea.