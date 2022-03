Paralimpiadi, Martina Vozza fuori anche nel super G

Terza gara alle Paralimpiadi invernali di Pechino per la portacolori Fvg Martina Vozza. La 17enne monfalconese – la più giovane del team azzurro - guidata dalla tarvisiana Ylenia Sabidussi, ancora una volta non è riuscita a portare a termine la prova del Super G nella categoria Vision Impaired (ipovedenti) femminile, valida per la Supercombinata.

A tre quarti della pista, dopo 1'12" di gara, Vozza è arrivata lunga sulla porta esterna, andando a impattare il telo a fortissima velocità senza, però, subire alcuna conseguenza. Ora per la coppia Fvg qualche giorno di riposo in vista del gigante previsto per venerdì e dello slalom di domenica.

Prima medaglia d'oro, invece, per l'Italia: Giacomo Bertagnolli ha vinto la gara della Combinata dello sci alpino per ipovedenti. 23 anni, finanziere di Cavalese in Trentino, assieme alla guida Andrea Ravelli, ha fatto segnare il miglior tempo dopo le prove di Supergigante e Slalom. Per lui si tratta di un bis a Cinque Cerchi, ma questa volta sul gradino più alto del podio, dopo l'argento conquistato in SuperG.