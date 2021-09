Paralimpiadi, Matteo Parenzan portabandiera

Alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Londra 2012 era stato Alex Zanardi a portare la bandiera italiana e a Rio 2016 era toccato a Bebe Vio. Due supercampioni e la loro eredità oggi è stata raccolta da Matteo Parenzan. Il 18enne pongista triestino ha sventolato il vessillo tricolore all'interno dello Stadio Olimpico, nell'atto conclusivo dei Giochi di Tokyo 2020.

"Per me è stata un'esperienza fantastica - racconta - e un'emozione enorme. Entrare nello Stadio, dove purtroppo non c'erano spettatori, e portare la bandiera, rappresentando un movimento paralimpico intero, è qualcosa che rimarrà per sempre nel mio cuore e nella mia mente. Non posso che ringraziare il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, e il capodelegazione Juri Stara per avermi dato questa opportunità incredibile. Sono veramente euforico e onorato di avere avuto un ruolo che, a soli 18 anni, probabilmente in pochi avranno avuto il privilegio di svolgere".

"Il bilancio di questa Paralimpiade non può che essere più che positivo - osserva Pancalli - il risultato in termini di medaglie ci inorgoglisce, ma al di là di ciò voglio far risaltare che questo è il frutto di un lavoro molto duro, di sacrifici e di umiltà ed è ancora più importante perché oltre i numeri proviene da 11 discipline differenti, fermo restando che il nuoto azzurro ha rappresentato una straordinario risultato ma ci sono state anche tante altre medaglie da altre discipline. Le 109 medaglie - 40 nell'Olimpiade e 69 nella Paralimpiade (14 ori, 29 argenti, 26 bronzi) - guadagnate in totale a Tokyo? Sono la conferma che siamo sempre di più due facce della stessa medaglia. Come nelle Olimpiadi siamo arrivati al nono posto e ci confermiamo nella top ten: molti rispetto a Rio hanno perso medaglie o magari sono rimasti stabili, chi è andato veramente avanti è solo l'Italia".

"Dopo questi risultati si riparte come abbiamo sempre fatto, non addormentandoci sugli allori ma sapendo che stiamo giocando una partita molto lunga e che il risultato deve ancora arrivare, partendo però da più avanti rispetto al passato. Ho ricevuto messaggi da persone che non conosco, mia madre che ha 86 anni è stata la nostra prima tifosa: siamo contagiosi, e questo contagio positivo mi auguro non si spenga con lo spegnimento della fiaccola. Su questa fiaccola bisogna costruire un'Italia migliore: nel nostro Paese ci sono 3 milioni di disabili, togliendo gli anziani abbiamo più di 1 milione di ragazzi da intercettare. Tutto quello che abbiamo fatto a Tokyo mi auguro aiuti a tenere alti i riflettori sui percorsi di politica sportiva e sociale necessari per fare in modo che tra tot anni la nostra delegazione non sarà di 113 atleti, ma magari di 300 o 350".

"Aggiungo che la 70esima medaglia è stata rappresentata dall'attenzione della stampa e di tanti ragazzi che ci stanno scrivendo perché vogliono emulare i loro campioni. Ciascuno di noi riceve dallo sport e poi tenta di restituire agli altri, soprattutto ai più giovani. Con Ambra Sabatini, che si è ispirata a Martina Caironi e Monica Contrafatto così come loro si sono ispirate a lei, ha vinto la famiglia paralimpica che ha compreso che bisogna restituire ed essere partecipi tutti dello stesso obiettivo".

Anche per il Fvg il bilancio della spedizione è decisamente positivo. Oltre alla soddisfazione del portabandiera Parenzan, la spedizione paralimpica porta a casa due medaglie di bronzo, quella del tennis tavolo a squadra classe 1-3 di Giada Rossi con Michela Brunelli e quella nell'handbike su strada di Katia Aere. Un bottino decisamente lusinghiero, considerando che i nostri corregionali erano cinque, con la giovanissima Giorgia Marchi nel nuoto e Andrea Tarlao, bronzo a Rio 2016, che chiude con un sesto posto a cronometro e un ottavo nella prova di ciclismo su strada.