Paralimpiadi, nuova caduta per Martina Vozza

E’ arrivata dallo sci alpino la prima medaglia per l’Italia ai Giochi Paralimpici invernali di Pechino 2022, ed è arrivata dal nostro portabandiera, da uno degli atleti più rappresentativi degli ultimi anni a livello mondiale. Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli hanno conquistato la medaglia d’argento nel Super G di categoria vision impaired maschile.

I due azzurri hanno fermato il tempo sul 1:09.31, giungendo con 0.40 di ritardo dai vincitori della gara, i britannici Neil Simpson e Andrew Simpson (1:08.91). Terzo posto per gli austriaci Johannes Aigner e Matteo Fleischmann (1:09.74).

In campo femmnile, delusione per la portacolori Fvg Martina Vozza, guidata in pista da Ylenia Sabidussi, che è caduta dopo circa venti secondi di gara. Doveva essere la sua prova, ma purtroppo non è andata come sperava. Per la sciatrice monfalconese impegnata nella categoria Visually Impaired (ipovedenti) femminile, si è trattato della seconda uscita dopo quella di ieri nella Discesa libera.

“Mi si è staccato uno sci mentre affrontavo una porta. Sto male perché è la gara alla quale tenevo di più. Fino a pochi giorni fa non avevo pressione, oggi la sentivo di più perché questa è la mia gara. In questo momento sono giù ma cercherò di risollevarmi in vista degli impegni di domani", ha detto la 17enne portacolori della Sport X All – Hans Erlacher Team di Monfalcone.

“Mi dispiace perché so quanto Martina teneva a questa gara", sono le parole di Sabidussi. "Ha 17 anni ed è alla sua prima Paralimpiade: c’è tutto il tempo del mondo. Domani è un altro giorno e cercheremo di affrontare la gara come sempre sorridenti e serene”.