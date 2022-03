Paralimpiadi, ottavo posto per Martina Vozza

Ottavo posto alle Paralimpiadi di Pechino 2022 per la 17enne portacolori Fvg Martina Vozza, guidata da Ylenia Sabidussi, che ha fermato il tempo sul 2:08.83 nel Gigante Vision Impaired (ipovedenti). La monfalconese aveva chiuso in ottava posizione anche la prima manche con 1:03.20.

L’oro è andato alle austriache Veronika Aigner ed Elisabeth Aigner (1:52.54), l’argento alle cinesi Daquing Zhu e Hanan Yan (1:59.85), il bronzo alle altre austriache Barbara Aigner e Klara Sykora (1:59.93).

Dopo le cadute nelle prime gare, Vozza, la più giovane atleta della spedizione azzurra, dichiara: “Sono contenta di essere arrivata al traguardo. Nella seconda manche sono partita meglio rispetto alla prima ma devo trovare il modo di partire e sciare in gara come faccio in allenamento. Non penso di essermi del tutto sbloccata, anche se, come dicevo, la seconda manche è andata decisamente meglio. Domani c’è lo Slalom, una specialità che prediligo rispetto al Gigante e dove cercherò di partire al massimo e dare tutto”.

Sabidussi analizza così la gara: “La prima manche non è andata tanto bene ma nella seconda Martina ha fatto vedere qualcosa in più e sono convinta che nel momento in cui riuscirà a gestire le emozioni in partenza farà vedere qualcosa di veramente grande. Tecnicamente c’è da migliorare ma c’è tanto da migliorare anche in quelle che vincono. Sicuramente bisogna lavorare molto sulla testa. Domani ci aspetta lo Slalom che ci piace più del Gigante e che affronteremo con l’atteggiamento giusto”.