Paralimpiadi, si ferma l'avventura di Giorgia Marchi

Si ferma nelle batterie di eliminazione l'avventura a Cinque Cerchi di Giorgia Marchi. Classe 2001, portacolori dell’Us Triestina Nuoto, la giovane campionessa ha chiuso al quinto posto la sua prova di qualificazione nella categoria S14, riservata alle disabilità intellettivo-relazionali, nei 100 rana, nuotati in 1:26.44, tempo che le vale il 12esimo posto complessivo.

Per lei la conferma della partenza per le Paralimpiadi di Tokyo era arrivata 'last minute', durante i Campionati Italiani Assoluti di Napoli, nei quali Giorgia si era messa in mostra anche nei 100 stile e nei 100 dorso, conquistando un triplete di titoli tricolori.