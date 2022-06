Parata di campioni per We Like Bike Criterium

Una folla di turisti e appassionati ha invaso le vie del centro storico di San Daniele del Friuli per seguire l’appassionante sfida tra i campioni italiani più importanti del ciclismo.

La We Like Bike Criterium Città di San Daniele organizzata dal Consorzio We Like Bike ha vissuto così la sua prima edizione vero, dopo la fortunata versione 'zero' del 2019 che vide la vittoria di Vincenzo Nibali. La situazione pandemica ha poi per due anni impedito di realizzare la kermesse, finalmente ritornata.

Alla presenza dell’assessore regionale Barbara Zilli, del sindaco Pietro Valent e di alcuni altri primi cittadini e personalità della Comunità Collinare, alle 19, dopo un giro di riscaldamento che ha visto i campioni pedalare assieme ai giovanissimi atleti - la mascotte 5 anni! - di cinque associazioni ciclistiche regionali (UC Sandanielesi, Ciclistica Bujese, Libertas Ceresetto, Pedale Flaibanese e Ciclistica Sacilese) la gara è entrata nel vivo. Un circuito di 20 giri tra le vie del centro per un complessivo di 28 km che non risparmiano in quanto a pendenza.

Primo Giulio Ciccone, secondo Nibali, terzo Alessandro De Marchi; questa la classifica finale. Ma la festa ieri sera è stata soprattutto del pubblico (si stimano 2.500 presenze) che ha potuto conoscere da vicino i suoi beniamini, tra i quali altri due campioni 'di casa', Davide Cimolai e Jonathan Milan, e altri freschi protagosti del Giro d'Italia come Domenico Pozzovivo e Davide Formolo.