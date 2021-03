Parte da Ronchi il cammino della nazionale di softball

Inizia da Ronchi dei Legionari il cammino di Federico Pizzolini alla guida della nazionale di softball. Dal 20 al 27 marzo, infatti, il raduno dell'Italia è in programma allo stadio Giordano Gregoret.

Le azzurre riprenderanno il percorso interrotto qualche mese fa. Sono state convocate 22 atlete, con qualche novità, tra le quali il ritorno di Elisa Cecchetti, due mesi dopo l'operazione alla schiena, e quello di Elisa Grifagno, oltre a due new-entry: Brittany Abacherli e Barbara McKenzie. Convocate anche due portacolori Fvg: la lanciatrice Veronica Comar e il ricevitore Marta Gasparotto, due “prodotti” del vivaio ronchese che hanno già una lunga storia di presenze azzurre alle spalle.

Comar, 25 anni, ha esordito nel baseball con le giovanili del Redipuglia prima di passare al softball con le Peanuts e, quindi, con le Stars di Staranzano e Ronchi dei Legionari, con le quali ha conquistato la promozione in ISL nel 2013 e la Coppa Italia di A2 sempre nello stesso anno.

Nata nel 1996, ricevitore e interbase, Gasparotto ha iniziato la sua avventura nel baseball con i New Black Panthers di Ronchi, dal minibaseball agli allievi. E’ quindi passata al softball sempre a Ronchi con le Peanuts.

Insieme a Pizzolini, lo staff sarà composto da Giovanna Palermi, Julio La Rosa, Andrea Longagnani e Giulio Brusa, i fisioterapisti Elio Paolini e Ulisses Hernandez, i preparatori atletici Francesca Ambrouso e Andrea Cardone, il medico Gaetano Schiavottiello e il team manager Claudia Venturini.

Un primo passo, quello che prende il via sabato, verso appuntamenti importanti che, pandemia permettendo, vedranno protagonista la nazionale, tra i quali spicca ovviamente l'Olimpiade. Proprio in Friuli Venezia Giulia, dal 27 giugno al 3 luglio, si svolgerà il Campionato europeo Seniores di softball. La massima competizione continentale si giocherà allo stadio Gregoret di Ronchi, ma anche nei diamanti di Castions delle Mura, Castions di Strada, Cervignano e Porpetto. Gli Europei si erano già svolti a Ronchi dei Legionari nel 2011 e, se non ci fosse stato questo rinvio, si sarebbero dovuti giocare nella nostra regione dal 7 al 13 giugno.

Il paese si prepara e l'amministrazione comunale ha destinato una cifra di poco superiore ai 10mila euro per la realizzazione del nuovo impianto d'irrigazione del diamante di piazzale Atleti Azzurri d'Italia. Un grande compito quello che spetta a Pizzolini, designato alla guida delle azzuzze dopo l'improvvisa scomparsa del manager Enrico Obletter.

Nato a Trieste nel 1964, Pizzolini ha sempre vissuto a Ronchi, in via dei Raparoni, dove si giocava a baseball anche per strada. Negli ultimi anni si è trasferito a Buttrio, ma nel comune isontino vivono i genitori e il fratello. Nel corso della carriera sportiva è stato giocatore di baseball nei Black Panthers fino a raggiungere la serie A1. Smessi i panni del giocatore inizia immediatamente la carriera da tecnico. La prima squadra che allena è quella di Ronchi dei Legionari sotto la denominazione di Peanuts.