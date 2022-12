Parte da Udine il viaggio della Torcia Special Olympics Sappada

Udine ospiterà la prima tappa del Viaggio della Torcia - simbolo olimpico per eccellenza - dei XXXIV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics Sappada 2022.

L’evento si terrà in Piazza Libertà, lunedì 12 dicembre, alle 10 con la presenza delle autorità cittadine, regionali e nazionali e numerosi ospiti del mondo del volontariato, dello sport, della disabilità e dell’istruzione. Come in tutte le edizioni precedenti è stato effettuato un grande lavoro di coinvolgimento delle scuole presenti sul territorio che hanno risposto positivamente all’invito a presenziare alla cerimonia. Accanto agli studenti ci saranno anche atleti Special Olympics e rappresentanti dello sport friulano che si passeranno la fiaccola nel breve percorso all’interno del centro storico della città.

Il “Viaggio della Torcia” e il messaggio che porta con sé, assume, ancor prima dell'inizio dei Giochi, un valore fondamentale, quello della coesione e dell’inclusione in grado di coinvolgere, come parte attiva, istituzioni, scuole, famiglie e cittadini.

Dopo il successo dell’edizione 2020, dal 14 al 18 dicembre Sappada accoglierà oltre 300 atleti da 34 teams che si cimenteranno nella corsa con le racchette da neve e nello sci di fondo. L'evento, organizzato da Special Olympics Italia e Team Fvg con il sostegno di Intesa Sanpaolo, ha come obiettivo quello di rendere protagonisti tutti i partecipanti, senza alimentare rivalità, sconfitte, tensioni ed agonismo esasperato ma cercando di creare un'atmosfera ed un ambiente in cui le competizioni conservano la gioia e la serenità del gioco e, allo stesso tempo, la serietà, l'ufficialità, i protocolli e le cerimonie delle Olimpiadi, che, guarda caso, si chiamano anche Giochi Olimpici. Stimolare gli atleti nel credere in loro stessi e favorire il loro percorso di autonomia personale.

Questa è la mission dei Giochi Special Olympics che è il programma internazionale più diffuso al mondo di allenamenti e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva.

Il Viaggio della Torcia proseguirà il 13 dicembre a Tolmezzo, alle 10 in piazza xx Settembre, da dove partiranno i tedofori dell'Asd Esclamative per arrivare a Ovaro alle 12. Il 15 dicembre, alle 15, a Sappada, è in programma la cerimonia di apertura.

Tutte le informazioni sono disponibili su https://www.specialolympics.it